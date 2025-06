Ombre Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 10 mai 2026

Plume aimerait courir, sauter,

toucher le ciel… mais quelque chose la retient encore au sol. Pour

s’élever, il faut parfois accepter de vaciller. Chaque déséquilibre devient un

élan, chaque chute une impulsion vers l’inconnu. La corde volante traduit ses

émotions : la retenue, le vertige, l’envie d’aller plus haut. « Ombre » est un

spectacle empreint de douceur et de poésie, où la

marionnette donne vie à l’invisible et où chaque mouvement ouvre un nouvel

horizon.

Texte, mise en scène et

scénographie Anthony Diaz

Compagnie A Kan la Dériv’

Le dimanche 10 mai 2026

de 16h00 à 16h50

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/ombre/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Plume est une petite fille pleine de rêves, mais une force invisible semble freiner son élan. « Ombre » raconte ce moment fragile où l’on doute avant d’oser. Marionnettes, cirque et musique tissent un univers sensible où l’on apprend à tomber pour mieux se relever.