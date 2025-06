Hi-Fu-Mi Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 8 février 2026

Un regard, un geste, un défi lancé : le jeu commence. À

travers des chorégraphies hip-hop inspirées des shifumis ou 1, 2, 3 soleils, Hi-Fu-Mi explore la rencontre, la

curiosité et les émotions qui naissent des jeux de l’enfance. Tout devient

prétexte à danser, transformer et surprendre. Porté par des éclats de rire et

des rivalités complices, le spectacle ravive les souvenirs de tous les spectateurs

et célèbre ce moment charnière où le jeu aide aussi à grandir.

Idée originale et chorégraphie

Anthony Egéa

Compagnie Rêvolution

Le dimanche 08 février 2026

de 10h30 à 11h05

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/hi-fu-mi/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Des jeux de mains aux défis de cour de récré, Hi-Fu-Mi fait le pont entre l’univers ludique de l’enfance et la danse hip-hop. Avec des rythmes percussifs, les deux danseurs s’affrontent, se cherchent et se défient dans une chorégraphie vive et espiègle où le mouvement devient langage.