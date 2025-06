Nous n’arrivons pas les mains vides Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 31 janvier 2026

Balkis Moutashar interroge douze interprètes issus de toutes

les danses, nourris d’influences contemporaines, classiques ou urbaines. À

partir d’un protocole imaginé mêlant témoignage et écriture du mouvement, elle

compose une mosaïque vivante où les corps et la voix racontent leur histoire.

En puisant dans leurs souvenirs, leur parcours et leurs désirs, ils révèlent

une danse en perpétuelle transformation, empreinte de diversité et d’héritage,

qui fait vibrer le pouls de la jeunesse.

Chorégraphie Balkis Moutashar



Compagnie Balkis Moutashar

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/nous-narrivons-pas-les-mains-vides/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Douze jeunes danseurs, aux parcours et influences multiples, explorent à l’unisson ce qui les relie à la danse. « Nous n’arrivons pas les mains vides » met en mouvement leurs histoires, leur jeunesse et leurs aspirations. Balkis Moutashar esquisse le portrait d’une génération : celle des danseurs de demain.