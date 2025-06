Birds on a Wire Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 15 avril 2026

Pour cette création inédite, le duo de Birds on a Wire

croise son univers musical avec l’art visuel d’Étienne Saglio. Ensemble, ils

façonnent un paysage entre rêve et réalité, où se mêlent voix, violoncelle et

illusions. Dans une clairière imaginaire, des chansons de Bob Dylan, Tom Waits

ou Jacques Brel renaissent, portées par une atmosphère envoûtante. L’univers

des contes des frères Grimm n’est jamais loin. Entre mythe et sortilèges, cette

expérience invite à retrouver l’émerveillement et la poésie des histoires de

l’enfance.

Dom La Nena & Rosemary Standley

Avec la complicité artistique

d’Étienne Saglio

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 40 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T23:30:00+02:00

2026-04-15T21:30:00+02:00_2026-04-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T01:00:00+02:00

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle Jean VilarSuresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/birds-on-a-wire/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Rosemary Standley, chanteuse du célèbre groupe Moriarty, et Dom La Nena, violoncelliste brésilienne, s’associent au magicien Étienne Saglio pour un spectacle où musique et illusion s’entrelacent. Un voyage sensoriel où l’enchantement réveille les souvenirs et transforme la scène en un monde fascinant.