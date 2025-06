Faces à face Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes 15 février 2026

Sur scène, un circassien manipule des cubes de différentes

tailles. Sous ses doigts, ils se dédoublent, changent de couleur et semblent

défier la gravité. Ils bousculent certains principes physiques et géométriques

élémentaires tels que la gravité, les forces, les volumes, créant des

apparitions surprenantes. Dans un univers onirique où les formes se

transforment indéfiniment, Faces à face invite

les plus jeunes à rêver et à découvrir des concepts scientifiques de manière

ludique et magique.

Conception et

mise en scène Matthieu Villatelle

Le dimanche 15 février 2026

de 10h30 à 11h00

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad 92150 Salle AéroplaneSuresnes

Matthieu Villatelle s’inspire des premiers jeux de construction et notamment des cubes pour mettre en regard science et magie, deux disciplines finalement proches l’une de l’autre. Dans cette expérience visuelle et ludique, l’illusion devient un jeu et l’émerveillement, une porte vers la curiosité.