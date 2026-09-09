Informations pratiques

Rodez

Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-23

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de théâtre et de marionnettes.

Elle s’appelle Irena Sendler et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.

Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie. .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a theater and puppet show.

L’événement Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)