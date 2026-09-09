UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes Rodez

mardi 23 février 2027 · Rodez

Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes Rodez

Informations pratiques

Début
mardi 23 février 2027
Fin
mardi 23 février 2027
Adresse
1 Rue St Cyrice
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes

1 Rue St Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-02-23
fin : 2027-02-23

Date(s) :
2027-02-23

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez vous propose un spectacle de théâtre et de marionnettes.
Elle s’appelle Irena Sendler et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.
Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie.   .

1 Rue St Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre des 2 Points at the MJC in Rodez presents a theater and puppet show.

L’événement Théâtre des 2 points Juste Iréna théâtre et marionnettes Rodez a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)