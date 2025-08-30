Théâtre des Salinières au Vox Un amour de jeunesse Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye

Théâtre des Salinières au Vox Un amour de jeunesse

Le Vox D22 Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans le web et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher.

Comédie de Ivan Calbérac

Mise en scène de David Mira-Jover

Avec David Mira-Jover, Marine Segalen, Laura Luna, Jean-Marc Cochery et Nora Fred .

Le Vox D22 Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

