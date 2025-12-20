Théâtre dessinés avec ombres et musiques Cases, Auray

Théâtre dessinés avec ombres et musiques Cases

100 place du Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 6 ans,

C’est l’histoire d’un enfant qui ne rentre pas dans les cases.

C’est l’histoire de l’enfant qui est en nous et qui rêve de s’échapper des cases dans lesquelles on veut l’enfermer.

C’est une histoire dessinée, universelle, de l’enfance, faite de violences et de rêves.

À l’école, à la maison, avec les copains et copines, quelle place pour un enfant rêveur et qui passe son temps à dessiner ? Le spectacle est une performance de dessin et de musique réalisée en direct par les deux artistes. .

