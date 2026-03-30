Théâtre d’impro Blue Fox Coffee Agen

Théâtre d’impro

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le Blue Fox Coffee vous propose un atelier de théâtre d’improvisation les mercredis soirs (sauf vacances scolaires). Pas besoin d’avoir fait du théâtre, l’idée est de prendre du plaisir, sans jugement et dans un esprit convivial, sous forme de petits jeux collectifs.

Le Blue Fox Coffee vous propose un atelier de théâtre d’improvisation les mercredis soirs (sauf vacances scolaires). Pas besoin d’avoir fait du théâtre, l’idée est de prendre du plaisir, sans jugement et dans un esprit convivial, sous forme de petits jeux collectifs. .

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

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English : Théâtre d’impro

Blue Fox Coffee offers an improvisational theater workshop on Wednesday evenings (except during school vacations). The idea is to have fun, without judgment and in a friendly spirit, in the form of small group games.

L’événement Théâtre d’impro Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen