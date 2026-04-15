THEATRE D’IMPRO Cie TANDEM, La Loco, Quimperlé
THEATRE D’IMPRO Cie TANDEM, La Loco, Quimperlé dimanche 10 mai 2026.
THEATRE D’IMPRO Cie TANDEM Dimanche 10 mai, 18h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00
18h00-22h00
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : Don libre
Un p’tit moment en famille avec les amis de la Cie Tandem !
Au menu : du rire, de la surprise !
https://www.facebook.com/events/1428714255312020/
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1428714255312020/ »}] https://www.facebook.com/events/1428714255312020/ AVEN
18h00-22h00
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