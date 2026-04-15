THEATRE D’IMPRO Cie TANDEM, La Loco, Quimperlé

THEATRE D’IMPRO Cie TANDEM Dimanche 10 mai, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Don libre

Un p’tit moment en famille avec les amis de la Cie Tandem !

Au menu : du rire, de la surprise !

https://www.facebook.com/events/1428714255312020/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1428714255312020/ »}] https://www.facebook.com/events/1428714255312020/ AVEN

18h00-22h00