Théâtre d’impro stage Salle Polyvalente Santec

Santec

Théâtre d’impro stage

Salle Polyvalente Le Bourg Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Comédienne, metteuse en scène et professeur de théâtre, Sylvie (Association Claire de Dune) nous propose, pour cette nouvelle rencontre, d’explorer de façon ludique, les nombreuses possibilités qu’offre l’improvisation théâtrale. Partager dans la bonne humeur, le plaisir de se laisser surprendre, créer ensemble des histoires éphémères.

Je vous propose, tout d’abord, de (re)découvrir et d’explorer, de façon ludique, les nombreuses possibilités qu’offre l’improvisation. Dans un deuxième temps, nous aborderons le travail du texte et du personnage, au travers d’extraits de pièces de Joël Pommerat, auteur contemporain qui s’est intéressé, entre autres, à la réécriture de contes (Le petit Chaperon rouge, Cendrillon, Pinocchio). A partir de ce support, je vous propose d’improviser, de créer une histoire… peut-être même de l’écrire.

ATTENTION Inscription par mail et définitive après réception d’un chèque de70 euros chèque à envoyer ou à remettre au trésorier à l’ordre de Clair de Dune.

Merci aussi d’apporter votre pique nique et tout le nécessaire pour le repas de midi. Nous disposerons d’un micro-ondes.

N’oubliez pas boissons, en-cas ou fruits.

Pensez à vous vêtir confortablement.(Jogging, par ex.)

Grosses chaussettes.

Un tapis de gym ou serviette de plage peut s’avérer utile. .

Salle Polyvalente Le Bourg Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 75 06 89 25

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English :

L’événement Théâtre d’impro stage Santec a été mis à jour le 2026-05-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX