Yoga en marche Forêt de Santec RV Parking Forêt de Santec Santec
Yoga en marche Forêt de Santec RV Parking Forêt de Santec Santec dimanche 2 août 2026.
Santec
Yoga en marche Forêt de Santec
RV Parking Forêt de Santec 430 Rue de la Forêt Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
LA MARCHE CONSCIENTE, issue du Kundalini Yoga, se pratique en extérieur. Sans connaissance particulière en yoga, elle s’adapte à tous, sédentaire ou sportif, à partir de 14 ans. Il suffit de pouvoir marcher 1 heure, sans bâton ni sac à dos. 10 marches différentes le long de la côte cet été. .
RV Parking Forêt de Santec 430 Rue de la Forêt Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga en marche Forêt de Santec Santec a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Santec (Finistère)
- Théâtre d’impro stage Salle Polyvalente Santec 30 juin 2026
- Yoga en marche Île de Sieck RV Plage Dossen Santec 26 juillet 2026