Yoga en marche Forêt de Santec RV Parking Forêt de Santec Santec dimanche 2 août 2026.

Santec

Yoga en marche Forêt de Santec

RV Parking Forêt de Santec 430 Rue de la Forêt Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

LA MARCHE CONSCIENTE, issue du Kundalini Yoga, se pratique en extérieur. Sans connaissance particulière en yoga, elle s’adapte à tous, sédentaire ou sportif, à partir de 14 ans. Il suffit de pouvoir marcher 1 heure, sans bâton ni sac à dos. 10 marches différentes le long de la côte cet été. .

RV Parking Forêt de Santec 430 Rue de la Forêt Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 75 45 41 28

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English :

L’événement Yoga en marche Forêt de Santec Santec a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX