Soirée Cinéchap Sous chapiteau Santec

Santec

Soirée Cinéchap

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Film Cigarette et Chocolat chaud

Un p’tit film? Avec des projections intelligentes et familiales à voir à redécouvrir, profitez d’une séance dans une ambiance unique ! Sur son transat ou allongé sur les tapis, en pyjamas ou avec tisane, le chapiteau est votre cocon pour un soir.

Sous le chapiteau du Cirque à Léon. .

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64

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English :

L’événement Soirée Cinéchap Santec a été mis à jour le 2026-06-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX