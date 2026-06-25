Spectacle Cirque Chiens verticals Lieu-dit Dossen Santec

Santec

Spectacle Cirque Chiens verticals

Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Spectacle de cirque Chiens verticals . Sortie de résidence de Fulgurite.

Sous le chapiteau de Cirque à Léon. .

Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64

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English :

L’événement Spectacle Cirque Chiens verticals Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX