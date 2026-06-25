Spectacle Cirque Chiens verticals Lieu-dit Dossen Santec
Spectacle Cirque Chiens verticals Lieu-dit Dossen Santec samedi 25 juillet 2026.
Santec
Spectacle Cirque Chiens verticals
Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Spectacle de cirque Chiens verticals . Sortie de résidence de Fulgurite.
Sous le chapiteau de Cirque à Léon. .
Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Cirque Chiens verticals Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Santec (Finistère)
- Théâtre d’impro stage Salle Polyvalente Santec 30 juin 2026
- Découverte pêche à pied Santec 1 juillet 2026
- Concert Naive New Beaters Beach Break Santec 2 juillet 2026
- Soirée cinéChap avec Cirque à Léon. Sous chapiteau Santec 7 juillet 2026
- Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec 9 juillet 2026