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Spectacle Cirque Chiens verticals Lieu-dit Dossen Santec

Spectacle Cirque Chiens verticals Lieu-dit Dossen Santec samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Lieu-dit Dossen
Adresse
Chapiteau cirque à Leon
Ville
29250 Santec
Département
Finistère
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Santec

Spectacle Cirque Chiens verticals

Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Spectacle de cirque Chiens verticals . Sortie de résidence de Fulgurite.
Sous le chapiteau de Cirque à Léon.   .

Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64 

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English :

L’événement Spectacle Cirque Chiens verticals Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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