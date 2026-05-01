Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot
Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot samedi 30 mai 2026.
Choloy-Ménillot
Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources
Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Café citoyen et la MJC de Toul vous présentent le Théâtre d’Improvisation, avec Boulets & Chantilly
Entrée libre
Plus d’information auprès de la MJC de ToulTout public
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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 cafedes7sources@gmail.com
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English :
Café Citoyen and MJC Toul present Improv Theatre, with Boulets & Chantilly
Free admission
Further information from MJC de Toul
L’événement Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES