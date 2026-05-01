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Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot samedi 30 mai 2026.

Lieu : Café des 7 sources ancienne école

Adresse : 39 rue de Toul

Ville : 54200 Choloy-Ménillot

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Choloy-Ménillot

Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Café citoyen et la MJC de Toul vous présentent le Théâtre d’Improvisation, avec Boulets & Chantilly

Entrée libre
Plus d’information auprès de la MJC de ToulTout public
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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15  cafedes7sources@gmail.com

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English :

Café Citoyen and MJC Toul present Improv Theatre, with Boulets & Chantilly

Free admission
Further information from MJC de Toul

L’événement Théâtre d’improvisation Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES