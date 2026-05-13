Théâtre d’improvisation « Les Particules » aux Musées, Musée Bajén-Vega, Monestiés

Théâtre d’improvisation « Les Particules » aux Musées Samedi 23 mai, 19h00 Musée Bajén-Vega Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la commune de Monestiés vous invite à vivre une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Le samedi 23 mai, laissez-vous surprendre par une expérience culturelle originale et ludique en compagnie de la troupe de théâtre d’improvisation « Les Particules ».

À travers leurs interventions, ils vous feront redécouvrir autrement la nouvelle exposition du musée Bajén Vega ainsi que la Chapelle Saint-Jacques.

Entre patrimoine et spectacle vivant, cette soirée promet un moment unique à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous à 19h au point d’accueil touristique de Monestiés.

Participation libre.

Musée Bajén-Vega 81640 Monestiés Monestiés 81640 14 Pl. de la Mairie Tarn Occitanie 0563801402 https://www.monesties.fr/ Une agréable surprise dans une maison de caractère…

Aménagé dans un hôtel particulier du XVe siècle, ce musée vous présente des toiles de deux artistes espagnols exilés dans le Tarn. Découvrez deux peintres, deux styles et deux univers à la fois naïfs et colorés.

Au cœur du village, le musée Bajén Vega regroupe les œuvres d’artistes de l’exil : Francisco Bajén « le peintre du silence » et Martine Vega « la dompteuse des couleurs ». Inscrites dans les courants du 20ème siècle, ces peintures sont présentées sous différentes thématiques renouvelées chaque année : scènes de vie, paysages, nus, scènes religieuses. S’y ajoute chaque saison une exposition temporaire originale.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la commune de Monestiés vous invite à vivre une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

©Les Particules