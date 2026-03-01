Théâtre Dîner de famille Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Théâtre Dîner de famille Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet mercredi 25 mars 2026.
Théâtre Dîner de famille
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Dîner de famille, un repas qui dégénère et dégage le rire.
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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latulipe26@orange.fr
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English :
Family dinner, a meal that degenerates into laughter.
L’événement Théâtre Dîner de famille Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme