Théâtre Dîner de famille Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Théâtre Dîner de famille

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dîner de famille, un repas qui dégénère et dégage le rire.

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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latulipe26@orange.fr

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English :

Family dinner, a meal that degenerates into laughter.

L’événement Théâtre Dîner de famille Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme