Lieu d’histoire et de culture, le château de Pornic accueille chaque année un festival de théâtre dans les douves du Château sous l’égide de l’association Les Arts Vivants au Château de Pornic

Synopsis de Disparition en vue Une épopée de l’échec magnifique au Château de Pornic avec Chantal Charrier et Michel Hermouet

Mais après quoi courent-ils donc ? Pour cette nouvelle édition des Arts Vivants au Château, la Cie Lucane nous invite à suivre les tribulations d’un duo aussi improbable qu’attachant.

Lui, artiste-mime, semble traquer de mystérieuses disparitions. Elle, l’esprit en feu, ne rêve que de faire la révolution. De la Tour Eiffel aux jardins du Musée Rodin, leur parcours est semé de déceptions, mais qu’importe ! Ils transforment chaque échec en un moment de grâce et de panache.

Venez découvrir cette fable théâtrale rythmée, où l’humour se mêle à la quête d’absolu, dans le cadre prestigieux du Château de Pornic .

Place du Château Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20 artsvivantschateaudepornic@gmail.com

English :

A place of history and culture, the Château de Pornic hosts an annual theater festival in the moat under the aegis of the association Les Arts Vivants au Château de Pornic

