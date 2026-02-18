Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14 18:30:00

2026-04-14

Mytho Perso,

Par la compagnie Les becs verseurs. Regards extérieurs d’Emma Lloyd et Olivier Rannou, écrit et interprété par Myriam Gautier.

Sous le prétexte d’une mini-conférence autour de la mythologie grecque, et dans un souci de vulgarisation, la narratrice nous présente la mythologie grecque comme une grande famille … une grande famille, où tout le monde serait un peu mytho… .

Au cours de sa démonstration, celle-ci se laisse aller à quelques digressions sur sa propre famille…

Et sur ce qu’on ne dit pas toujours tout haut.

L’Olympe n’est pas toujours ce que l’on croit, sa famille non plus.

Public familial à partir de 5 ans.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 18h00.

Durée 30 minutes suivi d’un temps d’échange avec l’artiste

Tarif unique 5€

Tarif unique 5€

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

