Théâtre d’objets sonores connectés TRACK

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Symphonie beatbox pour trains électriques. Un circuit géant de trains électriques ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchoutchou évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de TRACK, cet objet sonore et visuel conçu pour les petits, qui émerveillera aussi les grands. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre d’objets sonores connectés TRACK

L’événement Théâtre d’objets sonores connectés TRACK Bellac a été mis à jour le 2026-01-27 par Terres de Limousin