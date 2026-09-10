Théâtre d’ombres & contes bretons, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes
vendredi 27 novembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes
Informations pratiques
Théâtre d’ombres & contes bretons Vendredi 27 novembre, 20h00 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
Une plongée dans la magie du théâtre d’ombres à travers une sélection de contes : Embarquez avec un jeune mousse breton en route vers l’Islande et suivez Pierre et Loup.
Un spectacle de la compagnie Le Théâtre des Ombres.
Familles à partir de 4 ans.
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr
Spectacle spectacle théâtre
Le Théâtre des ombres
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