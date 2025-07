Dafné Kritharas en Sextet Théâtre du Châtelet Paris

Dafné Kritharas en Sextet Théâtre du Châtelet Paris lundi 19 janvier 2026.

Sauvage ou d’un raffinement absolu, la voix de Dafné Kritharas emporte celui qui l’entend dans un univers mystique, sensible et enflammé. Dans ses chansons en Grec et en Français (de ses deux pays d’origine), elle passe à travers une infinité de nuances et exprime des sentiments qui semblent venir d’un autre temps et nous touchent pourtant au fond du cœur.

Musicienne autodidacte, elle est portée par un instinct brut et puissant vers un style qui réunit de multiples influences (musiques traditionnelles de Grèce et d’Anatolie, classique, jazz, rock alternatif, etc.). A travers certaines compositions, elle se montre éruptive et épique, en invoquant des figures sombres et magiques.Parfois elle exprime la douceur et la mélancolie d’un temps perdu. Accompagnée par des musiciens virtuoses (piano, cordes, électro, percussions, bouzouki, cornemuse…) elle transmet également le sens le plus pur de la joie et de la fête des rives de la mer Egée.

(texte : Horizon Musiques)

Dafné Kritharas en Sextet au Théâtre du Châtelet !

Le lundi 19 janvier 2026

de à

payant

De 5 à 45 euros.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

