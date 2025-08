Amazing ! – Châtelet Musical Club Théâtre du Châtelet Paris

Depuis quelques années, le Châtelet Musical Club est le rendez-vous inconditionnel des amateurs de comédie musicale. Amateurs, parce que le CMC – pour les initiés – réunit celles et ceux qui manifestent une prédilection pour des répertoires variés, chantés et dansés par des artistes exigeants et motivés, de 7 à 77 ans ! Car le Châtelet Musical Club, c’est aussi une grande famille qui rassemble les élèves des meilleures classes de comédie musicale du Grand Paris, les futurs professionnels ou les artistes confirmés qui les accompagnent.

Venir au Châtelet Musical Club, c’est donc croiser la profession, partager de l’émotion, retrouver les artistes, et… saluer la maîtresse de cérémonie, Jasmine Roy qui présente – et chante parfois ! – comme la meneuse de revue d’un cabaret d’art et d’essai. Et le Châtelet Musical Club prend forme, autour d’une succession de numéros qui viennent rappeler tout à la fois Le Petit Conservatoire de la chanson de Mireille et TheJudyGarland Show. Mais le CMC sait vivre avec son temps et se refuse à toute forme d’enfermement, qu’il s’agisse de genres, de formats, ou de styles.

L’éclectisme est son fil rouge, non par facilité, mais parce que tout doit être possible. On ne le répétera jamais assez : ici, le chanteur d’opéra doit pouvoir chanter du Nina Hagen, les chanteurs de rock s’essayer à l’opérette et un duo de Monteverdi être interprété tel un musical de Broadway. Et quand on danse, on doit être libre de passer du fauteuil aux claquettes, du hip-hop à la valse, du pas de deux aux grands ensembles avec une même énergie et une même envie : partager un bon moment, tous ensemble, autour de répertoires variés et toujours habilement sélectionnés.

Cette saison, le Châtelet Musical Club aura dépassé sa trentième représentation sans jamais verser dans le ronron. Ne serait-ce que parce que le rendez-vous est donné dans, et hors-les-murs, et que l’on inaugurera les CMC au théâtre du quartier culturel FAST, à Romainville. Plus que jamais, le Théâtre du Châtelet revendique son identité : creuset du théâtre musical, il est ouvert à toutes et à tous, pourvu que l’on soit à la fois joyeux, exigeants et heureux de partager, pendant une heure ou deux, un agréable moment, fait de musiques et de danses.

Le rendez-vous de la comédie musicale au Théâtre du Châtelet !

Le samedi 24 janvier 2026

15 euros.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/25-26/amazing/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet