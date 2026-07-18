Théâtre -Du soleil derrière les nuages Salle des fêtes Courson-les-Carrières

Informations pratiques

Courson-les-Carrières

Théâtre -Du soleil derrière les nuages

Salle des fêtes Impasse des Lavandiers Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Du soleil derrière les nuages

Un théâtre débat destiné aux 60 ans et plus pour positiver au quotidien.

Inscription obligatoire

Pot de l’amitié après la séance

COURSON-LES-CARRIÈRES

Le jeudi 08 octobre 2026 à 14h00 (accueil dès 13h30)

Salle des fêtes, Impasse des Lavandières

89560 Courson-les-Carrières

Inscriptions auprès de Charlotte CAMUS

07.86.46.37.88

charlotte.camus@bfc.mutualite.fr .

Salle des fêtes Impasse des Lavandiers Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 46 37 88 charlotte.camus@bfc.mutualite.fr

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English : Théâtre -Du soleil derrière les nuages

L’événement Théâtre -Du soleil derrière les nuages Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !