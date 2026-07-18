Théâtre -Du soleil derrière les nuages Salle des fêtes Courson-les-Carrières
jeudi 8 octobre 2026 · Salle des fêtes · Courson-les-Carrières
Informations pratiques
Courson-les-Carrières
Théâtre -Du soleil derrière les nuages
Salle des fêtes Impasse des Lavandiers Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Du soleil derrière les nuages
Un théâtre débat destiné aux 60 ans et plus pour positiver au quotidien.
Inscription obligatoire
Pot de l’amitié après la séance
COURSON-LES-CARRIÈRES
Le jeudi 08 octobre 2026 à 14h00 (accueil dès 13h30)
Salle des fêtes, Impasse des Lavandières
89560 Courson-les-Carrières
Inscriptions auprès de Charlotte CAMUS
07.86.46.37.88
charlotte.camus@bfc.mutualite.fr .
Salle des fêtes Impasse des Lavandiers Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 46 37 88 charlotte.camus@bfc.mutualite.fr
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English : Théâtre -Du soleil derrière les nuages
L’événement Théâtre -Du soleil derrière les nuages Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !