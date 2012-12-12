Théâtre En attendant Cyrano Site troglodyte Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre En attendant Cyrano Site troglodyte Châteauneuf-sur-Isère samedi 4 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre En attendant Cyrano
Site troglodyte 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le spectacle de Théâtre et d’escrime à voir absolument ! De l’éloquence au fracas des armes, il n’y a qu’un pas… La rencontre d ’Alexandre Dumas et d’Edmond Rostand ! Avec D’Artagnan et Cyrano… en armes !
.
Site troglodyte 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The must-see fencing and theater show! There’s only one step from eloquence to the clash of arms? Alexandre Dumas meets Edmond Rostand! With D?Artagnan and Cyrano? in arms!
L’événement Théâtre En attendant Cyrano Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Trail des Troglodytes Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère 8 mai 2026
- Lecture de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère 13 mai 2026
- Rando pour tous ! Rue du port Châteauneuf-sur-Isère 27 mai 2026
- Visite Dessine-moi un paysage Mairie Châteauneuf-sur-Isère 30 mai 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – L’instant miel, L’instant miel, Châteauneuf-sur-Isère 6 juin 2026