Théâtre En attendant Cyrano Site troglodyte Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre En attendant Cyrano

Site troglodyte 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le spectacle de Théâtre et d’escrime à voir absolument ! De l’éloquence au fracas des armes, il n’y a qu’un pas… La rencontre d ’Alexandre Dumas et d’Edmond Rostand ! Avec D’Artagnan et Cyrano… en armes !

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Site troglodyte 8 Bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr

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English :

The must-see fencing and theater show! There’s only one step from eloquence to the clash of arms? Alexandre Dumas meets Edmond Rostand! With D?Artagnan and Cyrano? in arms!

L’événement Théâtre En attendant Cyrano Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme