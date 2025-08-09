Théâtre en Pays de Bray « Bouche Bée »

Saint-Germer-de-Fly Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Spectacle théâtrale « Bouche Bée » de Cie répète un peu pour voir, le mardi 3 mars 2026 à 20h à la salle socioculturelle de Saint-Germer.-de-Fly.

Les chanteuses et les chanteurs a capella embarquent le public au milieu duquel ils évoluent pour une expérience collective en chanson. La compagnie explore les liens entre polyphonie a cappella et mouvement, pour que la voix et le geste se fondent en un seul geste expressif. Quels appuis pour quelle texture sonore ? Les corps des artistes s’expriment avec tous les moyens à leur disposition.

Réservation à l’Office de tourisme du Pays de Bray. .

Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre en Pays de Bray « Bouche Bée » Saint-Germer-de-Fly a été mis à jour le 2025-08-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays de Bray