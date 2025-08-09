Théâtre en Pays de Bray « L’échapée »

Le Coudray-Saint-Germer Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20 21:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Spectacle théâtrale « L’échapée » de Cyril Fragnière, le mardi 20 janvier 2026 à 20h à la salle des fêtes du Coudray-Saint-Germer.

C’est le récit d’un coureur cycliste, entre introspection et leçon de vie, qui touche par sa sincérité et sa fraîcheur. Cyril Fragnière nous convie, par son expérience personnelle, à grand écart le passage de l’entraînement d’un sportif de haut niveau au plateau d’un théâtre. Il est initié au vélo par son père, lui-même cycliste amateur, et il entame rapidement une carrière prometteuse. Il remporte des courses, intègre l’antichambre de l’une des plus prestigieuses équipe de l’Hexagone.

Réservation à l’Office de tourisme du Pays de Bray. .

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

