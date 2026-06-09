Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Saint-Briac-sur-Mer

Théâtre en Vert Spectacle pour enfant

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Spectacle pour enfant Le Roi et la Reine des bisous

Venez vivre un moment magique et poétique avec les plus jeunes. .

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

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English :

L’événement Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme