Villemolaque

THÉÂTRE ENTRE SPLEEN ET BLUES

16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Retour sur la première de la nouvelle version de Entre Blues et Spleen .

Un public apparemment conquis, une technique irréprochable avec deux jours de préparation. Ca c’est la magie de Véro.

Deux interprètes comblés, les mais présents. Que demander…

.

16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46

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English :

A look back at the premiere of the new version of Entre Blues et Spleen .

An apparently conquered audience, impeccable technique and two days’ preparation. Now that’s Véro’s magic.

Two delighted performers, all present. What more could you ask for?

L’événement THÉÂTRE ENTRE SPLEEN ET BLUES Villemolaque a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR