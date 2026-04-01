Averton

Théâtre équestre d’Averton

Averton Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-08-01

Venez découvrir le nouveau Théâtre équestre d’Averton, où musique, cirque et chevaux se mêlent autour d’une histoire forte et amusante.

Le Théâtre Équestre d’Averton est un lieu où se mêlent passion, créativité et tradition au coeur de la Mayenne. La mission de l’association est d’offrir des spectacles vivants mêlant arts équestres, musique et cirque. Tout en valorisant les talents locaux et en créant un espace convivial pour tous.

Tous les lundis et mardis, nous vous accueillerons dès 14h30. Le grand spectacle débutera à 16h30, suivi d’une deuxième partie (concert, conte, clown, …) à 18h! Nous serons également ouverts le premier week-end d’août (1er et 2)!

En plus de nos spectacles, nous vous invitons à profiter de notre espace détente. Un véritable havre de paix, où vous pourrez savourer un moment de douceur dans notre salon de thé, mettant à l’honneur les produits locaux. Pour petits et grands, des jeux en bois et des jeux de société sont à votre disposition, pour partager des instants ludiques et conviviaux. Vous y trouverez également une bouquinerie, riche en ouvrages variés.

Notre lieu est ouvert tous les lundis et mardis de juillet et août, le 1er week-end d’août, ainsi que lors d’événements ponctuels tels que des stages et des ateliers créatifs. Venez vivre une expérience artistique et humaine singulière, où chaque visite est une invitation au rêve et à la découverte. .

Averton 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 80 01 62 cecilebranche1@gmail.com

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English :

Come and discover Averton’s new equestrian theater, where music, circus and horses come together in a strong, entertaining story.

L’événement Théâtre équestre d’Averton Averton a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT53