Théâtre et concert à la ferme Auboué mercredi 1 juillet 2026.

Auboué

Théâtre et concert à la ferme

rue de coinville Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Théâtre de concert à la ferme organisée par la Ferme de Coinville

Théâtre du paradis et Portail Nord

Restauration sur place et sur réservation !Tout public

0 .

rue de coinville Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 40 40 25

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English :

Concert theater on the farm organized by Ferme de Coinville

Théâtre du paradis and Portail Nord

Catering on site and by reservation!

L’événement Théâtre et concert à la ferme Auboué a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL