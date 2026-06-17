Théâtre et concert à la ferme Auboué
Théâtre et concert à la ferme Auboué mercredi 1 juillet 2026.
Auboué
Théâtre et concert à la ferme
rue de coinville Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Théâtre de concert à la ferme organisée par la Ferme de Coinville
Théâtre du paradis et Portail Nord
Restauration sur place et sur réservation !Tout public
0 .
rue de coinville Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 40 40 25
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English :
Concert theater on the farm organized by Ferme de Coinville
Théâtre du paradis and Portail Nord
Catering on site and by reservation!
L’événement Théâtre et concert à la ferme Auboué a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL