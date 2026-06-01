Théâtre et Fête de la Musique BATSERE Batsère dimanche 21 juin 2026.

Batsère

Théâtre et Fête de la Musique

BATSERE Au Hangar Communal Batsère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

17H L’Atelier Théâtre Adultes du Centre Culturel de Bagnères de Bigorre présente Bas les Masques (le misanthrope pour les nuls)

Réservation au 06 75 05 15 66.

18H15 Fête de la Musique avec YVETTE’S NOT DEAD

Buvette, gaufres, pizzas sur réservation 06 78 64 71 06

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BATSERE Au Hangar Communal Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 05 15 66

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English :

5:00 p.m.: The Adult Theater Workshop at the Bagnères-de-Bigorre Cultural Center presents Bas les Masques (The Misanthrope for Dummies)

Reservations at 06 75 05 15 66.

6:15 PM: Fête de la Musique with YVETTE’S NOT DEAD

Refreshments, waffles, and pizza available by reservation at 06 78 64 71 06

L’événement Théâtre et Fête de la Musique Batsère a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65