Théâtre Et ma promo ? Salle La Source Évaux-les-Bains

Théâtre Et ma promo ?

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Pièce jouée par le théâtre des 3 roues (Biozat) .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99

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English :

L’événement Théâtre Et ma promo ? Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme