Théâtre Et ma promo ? Salle La Source Évaux-les-Bains
Théâtre Et ma promo ? Salle La Source Évaux-les-Bains dimanche 24 mai 2026.
Théâtre Et ma promo ?
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Pièce jouée par le théâtre des 3 roues (Biozat) .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99
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English :
L’événement Théâtre Et ma promo ? Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme