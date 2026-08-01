Informations pratiques

La Malène

THÉÂTRE ET MUSIQUE BAROQUE

Eglise La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le spectacle Vous avez dit Molière ? alterne des extraits de L’Avare, du Misanthrope, du Malade imaginaireet de Psyché avec des œuvres de Bach, Haendel, Rameau, Vivaldi et Frescobaldi. Théâtre, costumes, flûte à bec, clavecin et violoncelle baroque se rencontrent au cours d’une soirée accessible aux amateurs comme aux simples curieux.

Après une journée dans les Gorges du Tarn, découvrez Molière et la musique baroque dans le cadre de l’église romane Saint-Jean-Baptiste de La Malène.

Le spectacle Vous avez dit Molière ? alterne des extraits de L’Avare, du Misanthrope, du Malade imaginaireet de Psyché avec des œuvres de Bach, Haendel, Rameau, Vivaldi et Frescobaldi. Théâtre, costumes, flûte à bec, clavecin et violoncelle baroque se rencontrent au cours d’une soirée accessible aux amateurs comme aux simples curieux.

Rendez-vous dès 18 h dans les rues du village pour une déambulation mêlant tirades de Molière et airs à la flûte à bec. Le spectacle débutera à 19 h dans l’église et sera suivi d’un verre de l’amitié. .

Eglise La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 30 49 44 29

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English :

The show “Did You Say Molière?” alternates excerpts from *The Miser*, *The Misanthrope*, *The Imaginary Invalid*, and *Psyché* with works by Bach, Handel, Rameau, Vivaldi, and Frescobaldi. Theater, costumes, recorder, harpsichord, and baroque cello come together for an evening that is accessible to both theater lovers and those who are simply curious.

L’événement THÉÂTRE ET MUSIQUE BAROQUE La Malène a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes