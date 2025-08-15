Théâtre Faire parler la Terre Neufchâteau

Théâtre Faire parler la Terre Neufchâteau vendredi 27 mars 2026.

Théâtre Faire parler la Terre

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:40:00

2026-03-27

Une exploitation agricole dans le Grand Est. En Meuse. Pour Frédérique, la gérante, et son mari, c’est l’heure de la retraite. De la passation. Il y a trois enfants. Jules, l’aîné. Victor, le cadet. Anna, la benjamine. Ils ont rêvé d’ailleurs, d’autres façons, d’autres paysages. Tour à tour, ils sont partis. Plus ou moins loin. Chacun, ils ont décidé qu’ils ne reprendraient pas la ferme familiale.

C’est Fabien, jeune agriculteur hors cadre , qui assurera la succession. La continuité. Mais pour qu’il prenne la place, les enfants doivent laisser la leur et récupérer les cartons qui s’entassent depuis des années dans la grange. Ils ont jusqu’à la fin de semaine. C’est donc aussi le temps qu’il reste à Anna pour récolter la parole de ses proches et tourner le fil documentaire qu’elle veut offrir en cadeau aux siens.

Il est plus que jamais temps de convoquer les fantômes et de faire parler la terre.

A partir de 10 ans en tout public.Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

A farm in Eastern France. In Meuse. For Frédérique, the farm manager, and her husband, it’s time to retire. Time for handover. There are three children. Jules, the eldest. Victor, the youngest. Anna, the youngest. They dreamed of other places, other ways, other landscapes. One by one, they left. More or less far away. They each decided they would not take over the family farm.

Fabien, a young farmer « out of the picture », will take over. Continuity. But for him to take over, the children have to leave theirs behind and pick up the boxes that have been piling up in the barn for years. They have until the weekend. This is also the time Anna has left to gather the word of her loved ones and shoot the documentary film she wants to give as a gift to her family.

Now, more than ever, is the time to summon the ghosts and make the earth speak.

For audiences aged 10 and over.

German :

Ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Region Grand Est. In der Region Meuse. Für Frédérique, die Geschäftsführerin, und ihren Mann ist es Zeit für den Ruhestand. Der Übergabe. Es gibt drei Kinder. Jules, der Älteste. Victor, der Jüngste. Anna, die Jüngste. Sie haben von anderen Orten geträumt, von anderen Wegen, anderen Landschaften. Abwechselnd sind sie weggegangen. Mehr oder weniger weit. Jeder von ihnen entschied, dass er den Hof der Familie nicht übernehmen würde.

Fabien, ein junger Landwirt « außerhalb des Rahmens », wird die Nachfolge antreten. Die Kontinuität. Aber damit er den Platz einnehmen kann, müssen die Kinder den ihren verlassen und die Kartons holen, die sich seit Jahren in der Scheune stapeln. Sie haben bis zum Wochenende Zeit. Das ist auch die Zeit, die Anna bleibt, um ihre Verwandten zu Wort kommen zu lassen und den Dokumentarfilm zu drehen, den sie ihrer Familie schenken will.

Es ist mehr denn je an der Zeit, die Geister zu rufen und die Erde zum Sprechen zu bringen.

Ab 10 Jahren für alle Altersgruppen.

Italiano :

Una fattoria nel Grand Est. Nella Mosa. Per Frédérique, la direttrice dell’azienda agricola, e suo marito è arrivato il momento di andare in pensione. Il passaggio di consegne. Hanno tre figli. Jules, il maggiore. Victor, il più giovane. Anna, la più piccola. Sognavano altri luoghi, altre strade, altri paesaggi. Uno dopo l’altro sono partiti. In misura maggiore o minore. Ognuno di loro decise che non avrebbe rilevato la fattoria di famiglia.

Sarà Fabien, un giovane agricoltore che non fa parte della famiglia, a sostituirlo. Continuità. Ma perché possa subentrare, i figli devono lasciare i loro e raccogliere le scatole che da anni si accumulano nel fienile. Hanno tempo fino al fine settimana. È anche il tempo che rimane ad Anna per raccogliere le opinioni delle persone più care e girare il documentario che vuole regalare alla sua famiglia.

Ora più che mai è il momento di evocare i fantasmi e far parlare la terra.

Per un pubblico dai 10 anni in su.

Espanol :

Una granja en el Grand Est. En Mosa. Para Frédérique, la jefa de la granja, y su marido, es hora de jubilarse. El traspaso. Tienen tres hijos. Jules, el mayor. Victor, el menor. Anna, la menor. Soñaban con otros lugares, otros caminos, otros paisajes. Uno a uno, se fueron. En mayor o menor medida. Cada uno de ellos decidió que no se haría cargo de la granja familiar.

Fabien, un joven agricultor que no forma parte de la familia, tomará el relevo. Continuidad. Pero para que él tome el relevo, los hijos tienen que dejar la suya y recoger las cajas que se acumulan en el granero desde hace años. Tienen hasta el fin de semana. Ese es también el tiempo que le queda a Anna para recabar las opiniones de sus más allegados y filmar el documental que quiere regalar a su familia.

Ahora, más que nunca, es el momento de convocar a los fantasmas y hacer hablar a la tierra.

Para público a partir de 10 años.

