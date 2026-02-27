Théâtre Faisons un rêve Salle Paul Jeunet Marcigny

Marcigny

Théâtre Faisons un rêve

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Art-Scène présente Faisons un rêve , pièce de Sacha Guitry.

Une comédie de mœurs écrite en pleine première guerre mondiale pour apporter aux spectateurs des Bouffes Parisiens un peu d’insouciance et de légèreté…

Mise en scène Catherine Perroy

Régie Christophe Crouzet

Musique E.Nazareth, Escorregando

Infographiste Valentin de Crémiers

Billetterie à l’entrée .

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

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English :

L’événement Théâtre Faisons un rêve Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III