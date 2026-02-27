Théâtre Faisons un rêve Salle Paul Jeunet Marcigny
Théâtre Faisons un rêve Salle Paul Jeunet Marcigny vendredi 23 octobre 2026.
Marcigny
Théâtre Faisons un rêve
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Art-Scène présente Faisons un rêve , pièce de Sacha Guitry.
Une comédie de mœurs écrite en pleine première guerre mondiale pour apporter aux spectateurs des Bouffes Parisiens un peu d’insouciance et de légèreté…
Mise en scène Catherine Perroy
Régie Christophe Crouzet
Musique E.Nazareth, Escorregando
Infographiste Valentin de Crémiers
Billetterie à l’entrée .
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr
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English :
L’événement Théâtre Faisons un rêve Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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