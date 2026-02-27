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Théâtre Faisons un rêve Salle Paul Jeunet Marcigny

Théâtre Faisons un rêve Salle Paul Jeunet Marcigny vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : Salle Paul Jeunet

Adresse : 3 rue des Dames

Ville : 71110 Marcigny

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : vendredi 23 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marcigny

Théâtre Faisons un rêve

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Art-Scène présente Faisons un rêve , pièce de Sacha Guitry.
Une comédie de mœurs écrite en pleine première guerre mondiale pour apporter aux spectateurs des Bouffes Parisiens un peu d’insouciance et de légèreté…

Mise en scène Catherine Perroy
Régie Christophe Crouzet
Musique E.Nazareth, Escorregando
Infographiste Valentin de Crémiers

Billetterie à l’entrée   .

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

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English :

L’événement Théâtre Faisons un rêve Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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