Informations pratiques

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE FAUSSE NOTE

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

20h30

Théâtre Fausse note de Didier Caron par la Cie Nouvel Acte

par Les Rid O’Philes

Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE FAUSSE NOTE

8:30 p.m.

%AB Fausse note %BB, a play by Didier Caron, performed by the Cie Nouvel Acte

L’événement THÉÂTRE FAUSSE NOTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34