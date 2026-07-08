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THÉÂTRE FAUSSE NOTE Palavas-les-Flots

samedi 19 septembre 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
131 Avenue Saint Maurice
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif
8 8 8

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE FAUSSE NOTE

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

20h30

Théâtre Fausse note de Didier Caron par la Cie Nouvel Acte
par Les Rid O’Philes

Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots   .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24  ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE FAUSSE NOTE

8:30 p.m.

%AB Fausse note %BB, a play by Didier Caron, performed by the Cie Nouvel Acte

L’événement THÉÂTRE FAUSSE NOTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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