Théâtre Fils de Bâtard Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Théâtre Fils de Bâtard

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :

2027-04-08

Par la compagnie MAPS

Enquête, musique, slam, documentaire, mime, un OVNI théâtral pour une épopée boulversante.

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part, sur un coup de tête, à la recherche de son père mort il y a 15 ans et avec qui il n’a jamais vécu. Trois cartes comme seuls indices une carte du Congo, d’Antarctique et de Libye. Trois pays où son père a vécu et travaillé. Carnet en main, le fils prend la route…

Derrière le récit incroyable du père absent, aux milles vies, c’est peu à peu la vie et la mort d’une maman solo qui se dévoile, pilier invisible une femme discrète mais révolutionnaire, à sa façon… Ce faux seul-en-scène alterne tendresse, colère et humour, et rend un hommage vibrant aux héroïnes ordinaires.

Du rire aux larmes, cette histoire vraie bouscule les notions de filiation, d’héritage et de patriarcat.

À travers ce spectacle transdisciplinaire, Emmanuel De Candido tisse un récit qui emmène le public là où il ne s’y attendait pas.

La presse en parle/// Une performance d’une grande intensité tant sur le fond que sur la forme. On recommande passionnément Théâtre(s) Magazine

Tout public à partir de 15 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Théâtre Fils de Bâtard Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44