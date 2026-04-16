Fleix

Théâtre

4 Rue de l’École Fleix Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

MODES D’EMPLOIS Mise en scène de Frédérique ANTELME

FLEIX Salle des fêtes 15h00

Pièce imaginée par la troupe

Pour cette œuvre collective, le petit groupe a revisité plusieurs pièces de théâtre de différents auteurs qu’il a pu jouer les années passées et dans lesquelles il a pioché la substantifique moelle pour offrir aux spectateurs une comédie poétique, très drôle, parfois absurde, souvent émouvante.

Entrée Adulte 10 €, moins de 16 ans 5 €

Rens. www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14 .

4 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 66 90 14 comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Fleix a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne