Théâtre Fleix
Théâtre Fleix dimanche 31 mai 2026.
Fleix
Théâtre
4 Rue de l’École Fleix Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
MODES D’EMPLOIS Mise en scène de Frédérique ANTELME
FLEIX Salle des fêtes 15h00
Pièce imaginée par la troupe
Pour cette œuvre collective, le petit groupe a revisité plusieurs pièces de théâtre de différents auteurs qu’il a pu jouer les années passées et dans lesquelles il a pioché la substantifique moelle pour offrir aux spectateurs une comédie poétique, très drôle, parfois absurde, souvent émouvante.
Entrée Adulte 10 €, moins de 16 ans 5 €
Rens. www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14 .
4 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 66 90 14 comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr
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English : Théâtre
L’événement Théâtre Fleix a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne