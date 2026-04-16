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Théâtre Fleix

Théâtre Fleix

Théâtre Fleix dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 4 Rue de l'École

Ville : 86300 Fleix

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fleix

Théâtre

4 Rue de l’École Fleix Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

MODES D’EMPLOIS Mise en scène de Frédérique ANTELME
FLEIX Salle des fêtes 15h00
Pièce imaginée par la troupe
Pour cette œuvre collective, le petit groupe a revisité plusieurs pièces de théâtre de différents auteurs qu’il a pu jouer les années passées et dans lesquelles il a pioché la substantifique moelle pour offrir aux spectateurs une comédie poétique, très drôle, parfois absurde, souvent émouvante.

Entrée Adulte 10 €, moins de 16 ans 5 €
Rens. www.fleixloisirs.org comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr 06 45 66 90 14   .

4 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 66 90 14  comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Fleix a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne