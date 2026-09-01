Théâtre-Forum Ouvert pour lutter contre le validisme, les discriminations liées aux handicaps

Informations pratiques

Le théâtre-forum est une forme d’expression artistique interactive qui nous permet de plonger au cœur des enjeux sociaux et de les explorer de manière dynamique et engageante. C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de participer activement à une discussion cruciale sur les droits des personnes en situation de handicap.

Ensemble, nous chercherons des solutions, nous sensibiliserons davantage le public et nous œuvrerons pour une société plus égalitaire, plus juste et plus accessible. Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour faire de cet événement un moment fort de la Quinzaine de l’Accessibilité de Paris. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif et durable dans notre société. Lors de la représentation, les spectateurs sont invités à intervenir sur scène pour suggérer des solutions et des alternatives pour résoudre les situations problématiques qui sont jouées. Les acteurs jouent les scènes à plusieurs reprises, chaque fois avec une fin différente basée sur les suggestions du public.

Rejoignez-nous pour ce théâtre-forum ouvert et engageons-nous pour lutter contre le validisme !

Un théâtre-forum ouvert dédié à la lutte contre le validisme, les discriminations liées aux handicaps – à l’occasion de la Quinzaine de l’Accessibilité de Paris.

Le mardi 29 septembre 2026

de 20h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T20:30:00+02:00_2026-09-29T22:30:00+02:00



+33143458120 theatreforum@theatredelopprime.com Plus d’informations et réservation Plus d’informations et réservation



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

