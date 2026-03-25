Informations pratiques

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE FUGUEUSES

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

20h30

Théâtre Fugueuses de Christophe Duthuron et Pierre Palmade par la Cie Arts2Scènes

par Les Rid O’Philes

Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE FUGUEUSES

8:30 p.m.

The play *Fugueuses* by Christophe Duthuron and Pierre Palmade, performed by the Arts2Scènes theater company

L’événement THÉÂTRE FUGUEUSES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34