THÉÂTRE FUGUEUSES Palavas-les-Flots
samedi 10 octobre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
THÉÂTRE FUGUEUSES
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
20h30
Théâtre Fugueuses de Christophe Duthuron et Pierre Palmade par la Cie Arts2Scènes
par Les Rid O’Philes
Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible
Chapelle Notre-Dame-de-la-Route
Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com
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English : THÉÂTRE FUGUEUSES
8:30 p.m.
The play *Fugueuses* by Christophe Duthuron and Pierre Palmade, performed by the Arts2Scènes theater company
L’événement THÉÂTRE FUGUEUSES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34
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