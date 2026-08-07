Théâtre Girls & Boys Hésingue
mercredi 25 novembre 2026 · Hésingue
Informations pratiques
Hésingue
Théâtre Girls & Boys
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Le regard planté dans les yeux du public, une femme raconte sa vie. J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet et je dois dire que cet homme m’a tout de suite déplu. Ça s’est passé exactement comme ça au premier regard, il lui déplaisait, au second, elle était conquise. Mais cette belle et grande histoire d’amour se fissure peu à peu et vire au cataclysme émotionnel. Parfois, il suffit d’une rencontre pour faire basculer une vie et d’un geste pour la faire dérailler complètement.
Avec Peggy Bernardon
Mise en scène Isabelle Lebouc
Compagnie du Rideau Rouge
Dès 15 ans
Durée 1h30 .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Girls & Boys Hésingue a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Hésingue (Haut-Rhin)
- Hésingue en fête Hésingue 4 septembre 2026
- Visite guidée de l’église rénovée Saint-Laurent de Hesingue, Eglise Saint-Laurent, Hésingue 19 septembre 2026
- Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent de Hesingue, Eglise Saint-Laurent, Hésingue 19 septembre 2026
- Mathieu Stepson Hésingue 2 octobre 2026
- Rue des pétoches Hésingue 4 octobre 2026