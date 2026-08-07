Informations pratiques

Hésingue

Théâtre Girls & Boys

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-25 20:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Le regard planté dans les yeux du public, une femme raconte sa vie. J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet et je dois dire que cet homme m’a tout de suite déplu. Ça s’est passé exactement comme ça au premier regard, il lui déplaisait, au second, elle était conquise. Mais cette belle et grande histoire d’amour se fissure peu à peu et vire au cataclysme émotionnel. Parfois, il suffit d’une rencontre pour faire basculer une vie et d’un geste pour la faire dérailler complètement.

Avec Peggy Bernardon

Mise en scène Isabelle Lebouc

Compagnie du Rideau Rouge

Dès 15 ans

Durée 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Girls & Boys Hésingue a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue