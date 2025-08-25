Théâtre « GZKID »

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20 2026-05-21

Le théâtre Expression 7 accueille la pièce « GZKID » du Collectif Champ Libre.

Un voyage spatio-temporel ! Capitaine Booyo, sûr de lui, et toujours plein d’entrain, accompagné de Miss Freud, infirmière timorée et sceptique mais de bonne volonté, partent dans leur vaisseau spacial, en exploration dans le temps et l’espace, à la recherche de peuples primitifs. Avec eux, Jean-Pierre, le pilote automatique du vaisseau…

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

