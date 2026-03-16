Théâtre H comme hélène Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre H comme hélène

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-15 21:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Je voudrais vous raconter une histoire. L’histoire d’une femme. A sa naissance, on a écrit, en face de la mention Sexe, la lettre M

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

I’d like to tell you a story. The story of a woman. When she was born, the letter M was written opposite her sex

L’événement Théâtre H comme hélène Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves