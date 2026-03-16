Théâtre H comme hélène Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Théâtre H comme hélène Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 14 mai 2026.
Théâtre H comme hélène
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
Je voudrais vous raconter une histoire. L’histoire d’une femme. A sa naissance, on a écrit, en face de la mention Sexe, la lettre M
.
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I’d like to tell you a story. The story of a woman. When she was born, the letter M was written opposite her sex
L’événement Théâtre H comme hélène Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves