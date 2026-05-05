Théâtre Intra Muros de A.Michalik par la troupe ThéâtrAbanna Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Théâtre Intra Muros de A.Michalik par la troupe ThéâtrAbanna

Centre culturel l’Ellipse 17 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

À l’initiative d’une jeune assistante sociale, un metteur en scène, aidé d’une comédienne, vient dispenser des cours de théâtre en prison. Mais seuls deux prisonniers répondent à l’appel. Tel est le point de départ d’Intramuros, pièce écrite par A.Michalik et joué par ThéâtrAbanna. On s’attend à un huis clos carcéral, mais la pièce se transforme rapidement en un thriller mélodramatique, prenant et émouvant. Par une habile mise en abyme, les protagonistes revivent grâce au jeu théâtral les moments clés de leur vie. Jusqu’au final inattendu que nous nous garderons bien de vous révéler.

Entre tension, émotion et humanité, le spectacle promet de toucher les spectateurs.

Une histoire humaine et captivante. .

Centre culturel l’Ellipse 17 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 12 57 32 46

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English : Théâtre Intra Muros de A.Michalik par la troupe ThéâtrAbanna

L’événement Théâtre Intra Muros de A.Michalik par la troupe ThéâtrAbanna Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS