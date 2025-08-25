Théâtre « Je suis le vent »

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le théâtre Expression 7 accueille la pièce « Je suis le vent » de la Compagnie Vandal Matrice.

Je suis le vent est une quête, une aventure, une odyssée, un voyage initiatique. L’expérience débute sur un bateau. Deux femmes. L’une a rejoint son port d’attache, l’autre est en exil. Il s’agira de trouver la force du vouloir pour franchir, sur un frêle esquif, les caprices de notre météorologie intérieure. Il sera question d’abandonner son désir, de trouver son île pour se dévoiler à soi-même et aux autres.

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

Théâtre Expression 7 20 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

English : Théâtre « Je suis le vent »

German : Théâtre « Je suis le vent »

Italiano :

Espanol : Théâtre « Je suis le vent »

L’événement Théâtre « Je suis le vent » Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole