Théâtre Je suis trop vert Salle des fêtes de la Croix-aux-Mines La Croix-aux-Mines vendredi 29 mai 2026.

Salle des fêtes de la Croix-aux-Mines 1 chemin Gasse La Croix-aux-Mines Vosges

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Cie Kaîros De David Lescot Avec Camille Bernon, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua Ibanez, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten. Quand la vie aux champs devient une

expérience initiatique. La 6eD a de la chance, elle devrait partir en classe verte. Pour ça, il faut tout d’abord que tout le monde en soit d’accord et en ait les moyens, et puis il va falloir s’adapter à ce nouveau lieu plein de bêtes, de bruits, d’odeurs et de labeur la campagne quoi !

Après le succès des deux premiers volets de la trilogie jeune public de David Lescot sur l’entrée dans l’adolescence, Je suis trop vert clôt la série dans un élan galvanisant. Dès 8 ans.Tout public

Salle des fêtes de la Croix-aux-Mines 1 chemin Gasse La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Cie Kaîros By David Lescot With Camille Bernon, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua Ibanez, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten. When life in the fields becomes an

an initiatory experience. The 6eD is in luck, she should be going on a field trip. But first everyone has to agree and be able to afford it, and then they have to adapt to a new place full of animals, noise, smells and hard work: the countryside!

Following on from the success of the first two parts of David Lescot?s trilogy for young audiences on entering adolescence, Je suis trop vert brings the series to a rousing close. Ages 8 and up.

German :

Cie Kaîros Von David Lescot Mit Camille Bernon, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua Ibanez, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten. Wenn das Leben auf dem Feld zu einer

eine initiatische Erfahrung wird. Die 6eD hat Glück und sollte ins grüne Klassenzimmer fahren. Dazu müssen aber erst einmal alle einverstanden sein und die nötigen Mittel haben, und dann müssen sie sich an diesen neuen Ort voller Tiere, Geräusche, Gerüche und Arbeit anpassen: das Land eben!

Nach dem Erfolg der ersten beiden Teile der Trilogie von David Lescot über den Eintritt in die Adoleszenz schließt Je suis trop vert die Reihe mit einem galvanisierenden Schwung ab. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Cie Kaîros Di David Lescot Con Camille Bernon, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua Ibanez, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten. Quando la vita nei campi diventa

un’esperienza di iniziazione. La 6eD è fortunata: dovrebbe andare in gita. Ma prima tutti devono essere d’accordo e poterselo permettere, e poi devono adattarsi a un nuovo luogo pieno di animali, rumori, odori e duro lavoro: la campagna!

Dopo il successo delle prime due parti della trilogia di David Lescot sull’ingresso nell’adolescenza, Je suis trop vert chiude in bellezza la serie. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Cie Kaîros De David Lescot Con Camille Bernon, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua Ibanez, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten. Cuando la vida en el campo se convierte en

una experiencia iniciática. El 6eD está de suerte, debe ir de excursión. Pero primero todos tienen que estar de acuerdo y poder permitírselo, y luego tienen que adaptarse a un nuevo lugar lleno de animales, ruido, olores y trabajo duro: ¡el campo!

Tras el éxito de las dos primeras partes de la trilogía juvenil de David Lescot sobre la entrada en la adolescencia, Je suis trop vert cierra la serie con broche de oro. A partir de 8 años.

