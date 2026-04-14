Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part…, Le jardin de Trapelune, La Croix-aux-Mines

Venez découvrir un jardin au milieu de nulle part… 5 – 7 juin Le jardin de Trapelune Vosges

5 euros par personne et gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée d’un jardin labellisé « Jardin remarquable ».

Le jardin de Trapelune 11 Sadey, 88520 La Croix-aux-Mines, France La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est 330329556019 https://www.alsace-jardins.eu/fr/la-croix-aux-mines/jardin-de-trapelune C’est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans un environnement préservé de forêts et de prairies, en situation dominante à 600m d’altitude.

Inspiré des jardins anglais, avec des collections de vivaces, de roses anciennes, d’hydrangea, d’arbres et arbustes rares permettant d’obtenir un intérêt en toute saison.

Le Jardin de Trapelune s’échappe sur le charmant paysage au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges. gratuit

Le jardin de Trapelune ouvre ses portes pour le partage du jardin et de la culture dans un environnement ouvert sur la nature au coeur du massif des Vosges dans le parc régional du Ballon des Vosges.

libre de droit