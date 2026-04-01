Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit… Square de l’Hôtel de Ville Erquy
Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit… Square de l’Hôtel de Ville Erquy mercredi 22 avril 2026.
Erquy
Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit…
Square de l’Hôtel de Ville Salle L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Spectacle enfant par Morgane Le Cuff, à partir de 4 ans.
Inscription auprès de la Bibliothèque Le Blé en Herbe et par mail ou téléphone. .
Square de l’Hôtel de Ville Salle L’Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit… Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Le Temps des Histoires Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy 17 avril 2026
- La vie à marée basse Rue Saint Michel Erquy 17 avril 2026
- Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy 18 avril 2026
- Stage danse et peinture Complexe Sportif Erquy 18 avril 2026
- Théâtre Une vie sur mesure Square de L’Hôtel de ville Erquy 19 avril 2026