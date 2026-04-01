Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit… Square de l’Hôtel de Ville Erquy

Erquy

Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit…

Square de l’Hôtel de Ville Salle L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Spectacle enfant par Morgane Le Cuff, à partir de 4 ans.

Inscription auprès de la Bibliothèque Le Blé en Herbe et par mail ou téléphone. .

Square de l’Hôtel de Ville Salle L’Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement Théâtre Jeunesse Cette nuit une chouette m’a dit… Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor