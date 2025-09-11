Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier Espace Molière Luxeuil-les-Bains jeudi 26 février 2026.

Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

Date(s) :

2026-02-26

La cabane, c’est le cabanon de vacances de 3,66m x 3,66m à Roquebrune-Cap-Martin. La main tendue, c’est celle d’un homme célèbre à un petit garçon, légèrement rebelle. Cette main, le gamin va s’en saisir et elle changera le cours de son destin. C’est l’histoire, vraie, de la rencontre dans les années 50 entre Robert Rebutato (dit Robertino) et Charles Edouard Jeanneret (dit Le Corbusier). C’est l’histoire véridique de la rencontre étonnante en 2013 d’une autrice avec Robert Rebutato devenu architecte grâce à cette main tendue…

Cette nouvelle création est l’adaptation pour un récit théâtral de l’histoire réelle de “Robertino, l’apprenti de Le Corbusier”, roman de l’autrice Louise Doutreligne.

La mise en scène de Jean-Luc Palies propose un dispositif scénique qui s’amuse avec le système des proportions de Le

Corbusier.

Un très beau spectacle, à ne pas manquer !

Artistes Oscar Clark, Mandine Guillaume, Jean-Luc Palies et Claudine Fievet. Mise en scène Jean-Luc Palies

Par la Compagnie Influenscènes.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier

German : Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre La cabane de l’architecte, la main tendue de Le Corbusier Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)